***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.11.2020 09:20
***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında IMTIS Holdings S.a.r.l. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888318
BIST
12:081.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 15,44
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.288
En Düşük
1.273
12:087,6435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0453
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:089,0295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0683
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:08462,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,06
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:06
|TKURU
|430,50
|5.784.629
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.145.210
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.210.841
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.775.930
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,54
|1.217.722
|% 9,95
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,27
|1.849.149.169
|% 2,89
|
|GARAN
|8,74
|1.602.514.118
|% 1,27
|
|PETKM
|4,74
|508.752.907
|% 1,94
|
|ODAS
|3,64
|500.837.749
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,81
|469.896.565
|% 1,44
|
|KRDMD
|4,27
|1.849.149.169
|% 2,89
|
|GARAN
|8,74
|1.602.514.118
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,81
|469.896.565
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,91
|305.977.762
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|500.837.749
|% -0,82
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6527
|7,6543
|% -0,45
|
|Euro
|9,0361
|9,0450
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,0432
|10,0936
|% -0,17
|
|Frank
|8,3392
|8,3894
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0372
|2,0474
|% -0,37
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|0,78
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-35,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-29,54
|
|Yarım
|1.477
|1.517
|-14,29
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,50
|
Seans Raporu
12:06
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12:21SAMAT
Yüzde 5.60 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 729 adet işlem
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12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 44 artarak (% 0.87 ) 1, 438
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12:18
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12:18XU100
Endeks 1, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 12, 139.00 milyon TL de
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12:18KARTN
Yüzde 5.64 oranında artışla 2, 060.00 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 860 adet işlem