***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
31.08.2020 08:31
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Esas Sözleşme tadili Genel Kurul onayına tabidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871702
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
0
En Düşük
0
18:057,3430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3537
En Düşük
7,2953
18:058,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0349
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7666
En Düşük
8,6730
18:05464,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 464,01
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|73,30
|4.770.795
|% 3,33
|
|KFEIN
|16,19
|38.241.740
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,45
|505.739.879
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|58.723.249
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,56
|220.664.443
|% 0,00
|
|KFEIN
|16,19
|38.241.740
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,45
|505.739.879
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|58.723.249
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,56
|220.664.443
|% 0,00
|
|KCHOL
|15,46
|169.561.166
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 0,00
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% 0,00
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3355
|7,3430
|% 0,13
|
|Euro
|8,7273
|8,7362
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,7521
|9,8010
|% -0,10
|
|Frank
|8,0820
|8,1307
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9497
|1,9595
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|2,88
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.120
|10,00
|
|Tam
|3.062
|3.139
|45,82
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|22,16
|
|Çeyrek
|742
|759
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|28,01
|28,06
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,12
|
|B. Petrol
|46,08
|46,08
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem