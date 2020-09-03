***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.09.2020 09:39
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") Esas Sözleşme Tadiline ilişkin 28.08.2020 tarihinde yapılan başvuru, 02.09.2020 tarihli SPK yazısına göre gerekli görülen düzeltmelerin yapılmış ekli şekliyle onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873054
BIST
12:261.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
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1.091
En Düşük
1.081
12:267,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
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|Açılış
|: 7,4520
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|Önceki Kapanış
|: 7,4100
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7,4386
En Düşük
7,3591
12:268,8075
En Yüksek
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|: 0,61%
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|Açılış
|: 8,7900
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|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,8075
En Düşük
8,7171
12:26462,56
En Yüksek
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|: 0,29%
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|Açılış
|: 462,56
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|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:26
|HATEK
|11,77
|10.413.606
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.424.107
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.007.492
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.181.676
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|222.524.589
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.214.567
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|AKMGY
|39,64
|5.555.034
|% -6,20
|
|NIBAS
|15,50
|470.746
|% -5,26
|
|ULAS
|2,60
|2.645.836
|% -5,11
|
|ASELS
|16,94
|629.008.744
|% 2,05
|
|GSRAY
|3,75
|449.895.121
|% 7,76
|
|TSPOR
|5,92
|389.363.180
|% 7,05
|
|BJKAS
|3,65
|365.509.777
|% 7,04
|
|GARAN
|6,79
|326.683.444
|% -0,88
|
|GSRAY
|3,75
|449.895.121
|% 7,76
|
|BJKAS
|3,65
|365.509.777
|% 7,04
|
|EKGYO
|1,74
|152.748.177
|% -1,69
|
|TSPOR
|5,92
|389.363.180
|% 7,05
|
|IHLAS
|0,85
|57.298.617
|% -3,41
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4308
|7,4343
|% 0,70
|
|Euro
|8,7983
|8,8075
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,8573
|9,9068
|% 0,31
|
|Frank
|8,1298
|8,1788
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,71
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,89
|
|Altın Gr.
|462
|463
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.059
|3.136
|5,09
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|2,47
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,73
|