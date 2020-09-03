***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") Esas Sözleşme Tadiline ilişkin 28.08.2020 tarihinde yapılan başvuru, 02.09.2020 tarihli SPK yazısına göre gerekli görülen düzeltmelerin yapılmış ekli şekliyle onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873054BIST