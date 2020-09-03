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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

03.09.2020 09:39
GÜNCEL HABERLER



***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") Esas Sözleşme Tadiline ilişkin 28.08.2020 tarihinde yapılan başvuru, 02.09.2020 tarihli SPK yazısına göre gerekli görülen düzeltmelerin yapılmış ekli şekliyle onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873054


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Yarım 1.478 1.517 2,47  
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