***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, IMTIS/LetterOne tarafından 28 Ekim 2021 tarihli mektuplarında belirtilen yorumları almıştır (15 Kasım 2021'de U.S. Securities and Exchange Commission'a bildirildiği üzere).Şirketimiz Yönetim Kurulu, IMTIS/LetterOne tarafından ifade edilen iddialara katılmadığını yazılı olarak ifade etmiş olmakla birlikte, yatırımcılardan gelen geri bildirimleri her zaman memnuniyetle karşılamakta ve bu geri bildirimleri tüm hissedarların faydasını gözetecek şekilde değerlendirmektedir. Yönetim Kurulumuz, en etkin ve optimal iç yönetişim araç ve usullerini tüm paydaşların yararına olacak şekilde uygulamaya devam etmektedir.Şirketimiz ayrıca uzun vadede sürdürülebilir performans elde edebilmek ve hissedarlarına değer yaratmak için hedefler belirlemektedir. Bu hedefler Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve önceden belirlenen toplantı takvimi çerçevesinde düzenli olarak takip edilir. Hedeflerdeki gerçekleşmelere bağlı olarak paylaşılan finansal öngörüler çeyreklik bazda revize edilebilir. Bu kapsamda Şirketimiz, göstermiş olduğu finansal ve operasyonel performans sayesinde 2021 öngörülerini iki defa yukarı yönlü revize etmiştir.Şirketimiz, 2022 yılının ilk çeyreğinde, 3 yıllık stratejik planları ve hedefleri ile varlıklarının değerini ortaya çıkarma süreci ile ilgili gelişmeleri aktarmayı hedeflediği bir "Yatırımcı ve Analist Günü" düzenlemeyi planlamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977932BIST