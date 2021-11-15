***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
15.11.2021 23:58
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, IMTIS/LetterOne tarafından 28 Ekim 2021 tarihli mektuplarında belirtilen yorumları almıştır (15 Kasım 2021'de U.S. Securities and Exchange Commission'a bildirildiği üzere).
Şirketimiz Yönetim Kurulu, IMTIS/LetterOne tarafından ifade edilen iddialara katılmadığını yazılı olarak ifade etmiş olmakla birlikte, yatırımcılardan gelen geri bildirimleri her zaman memnuniyetle karşılamakta ve bu geri bildirimleri tüm hissedarların faydasını gözetecek şekilde değerlendirmektedir. Yönetim Kurulumuz, en etkin ve optimal iç yönetişim araç ve usullerini tüm paydaşların yararına olacak şekilde uygulamaya devam etmektedir.
Şirketimiz ayrıca uzun vadede sürdürülebilir performans elde edebilmek ve hissedarlarına değer yaratmak için hedefler belirlemektedir. Bu hedefler Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve önceden belirlenen toplantı takvimi çerçevesinde düzenli olarak takip edilir. Hedeflerdeki gerçekleşmelere bağlı olarak paylaşılan finansal öngörüler çeyreklik bazda revize edilebilir. Bu kapsamda Şirketimiz, göstermiş olduğu finansal ve operasyonel performans sayesinde 2021 öngörülerini iki defa yukarı yönlü revize etmiştir.
Şirketimiz, 2022 yılının ilk çeyreğinde, 3 yıllık stratejik planları ve hedefleri ile varlıklarının değerini ortaya çıkarma süreci ile ilgili gelişmeleri aktarmayı hedeflediği bir "Yatırımcı ve Analist Günü" düzenlemeyi planlamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977932
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 63,99
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
18:0510,0643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0065
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0646
En Düşük
10,0508
18:0511,4465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0104
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,4470
En Düşük
11,4326
18:05602,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,07
|Açılış
|: 601,97
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
604,32
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|123,70
|30.465.949
|% 9,96
|
|GARFA
|13,80
|7.730.207
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|792.672.566
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.565.521
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.131.565
|% -9,98
|
|OYLUM
|8,76
|43.808.732
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,25
|807.969.331
|% -8,48
|
|VAKFN
|5,84
|149.768.989
|% -8,46
|
|THYAO
|17,61
|3.615.134.881
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.149.010.016
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,74
|1.513.131.329
|% 3,06
|
|SISE
|9,94
|1.393.978.139
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|652.373.011
|% 7,83
|
|TSKB
|1,72
|891.412.939
|% 8,86
|
|EKGYO
|2,18
|641.575.122
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.648.003
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0525
|10,0643
|% 0,06
|
|Euro
|11,4305
|11,4465
|% 0,09
|
|Sterlin
|13,4456
|13,5130
|% 0,48
|
|Frank
|10,8228
|10,8880
|% 0,04
|
|Riyal
|2,6724
|2,6858
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-0,31
|
|Altın Gr.
|602
|602
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR