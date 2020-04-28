***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)873.914 1.244.255DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-236.415 182.603Yabancı Para Çevrim Farkları-76.878 250.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.568 -979Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)18 -6.568 -979Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.264 50.300Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)420.282 271.667Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-443.546 -221.367Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-89.318 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-89.318 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-212.888 -85.494Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-263.277 -124.838Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri50.389 39.344Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler172.501 -31.424Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi99.452 -39.167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi18 1.445 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi5.118 -11.066Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19.650 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi46.836 18.809DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-236.415 182.603TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)637.499 1.426.858Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.187 19.070Ana Ortaklık Payları636.312 1.407.788Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri9.212.165 10.238.715Finansal Yatırımlar690.257 350.970Vadeli Mevduatlar73.426 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar18 613.578 345.602İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar3.253 5.368Ticari Alacaklar3.507.521 3.138.452İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.236 4.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.505.285 3.133.975Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.021.951 2.319.122Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar2.021.951 2.319.122Diğer Alacaklar871.576 811.883İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar871.576 811.883Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar905.558 933.969Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları905.558 933.969Türev Araçlar15 928.602 845.513Stoklar255.838 178.399Peşin Ödenmiş Giderler471.060 291.597Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar67.588 87.438Diğer Dönen Varlıklar103.635 136.086ARA TOPLAM19.035.751 19.332.144TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.035.751 19.332.144DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar177.719 148.159İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar177.719 148.159Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar80.267 123.136Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar80.267 123.136Diğer Alacaklar108.647 107.450İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar108.647 107.450Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9.620 10.291Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları9.620 10.291Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar77.403 41.701Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.926 16.283Maddi Duran Varlıklar5 12.354.069 12.458.491Tesis, Makine ve Cihazlar10.458.719 10.640.178Diğer Maddi Duran Varlıklar1.895.350 1.818.313Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.768.537 1.783.096Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 11.364.040 11.308.062Şerefiye32.834 32.834Lisanslar5.276.048 5.499.649Bilgisayar Yazılımları3.928.857 3.843.791Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.126.301 1.931.788Peşin Ödenmiş Giderler162.536 193.873Ertelenmiş Vergi Varlığı173.400 189.342Diğer Duran Varlıklar3.781 2.947TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.292.945 26.382.831TOPLAM VARLIKLAR45.328.696 45.714.975KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.785.631 3.073.254İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 2.785.631 3.073.254Banka Kredileri2.131.120 2.486.701Kiralama İşlemlerinden Borçlar476.961 431.752İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları177.550 154.801Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.749.705 4.555.079İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 2.749.705 4.555.079Banka Kredileri2.388.299 4.228.011İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları361.406 327.068Ticari Borçlar2.710.065 2.953.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.268 2.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.708.797 2.950.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar115.105 93.707Diğer Borçlar1.302.193 1.069.087İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.059 9.148İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.298.134 1.059.939Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler296.503 290.408Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri296.503 290.408Türev Araçlar15 157.506 86.617Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)58.724 56.544Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü129.329 121.258Kısa Vadeli Karşılıklar136.175 342.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar119.959 324.972Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16.216 17.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.200 13.408ARA TOPLAM10.449.136 12.655.525TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.449.136 12.655.525UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.964.561 12.677.394İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 13.964.561 12.677.394Banka Kredileri6.883.756 6.092.170Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.005.148 1.101.303İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6.075.657 5.483.921Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler166.673 141.890Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri166.673 141.890Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.414 303Uzun Vadeli Karşılıklar641.865 631.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar312.169 294.331Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar329.696 337.404Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.071.522 1.165.630Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler352.932 359.554TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.201.967 14.976.506TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.651.103 27.632.031ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.672.807 18.046.489Ödenmiş Sermaye2.200.000 2.200.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları35.026 35.026Geri Alınmış Paylar (-)-154.146 -144.152Paylara İlişkin Primler (İskontolar)269 269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.539 -63.539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.539 -63.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.539 -63.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-193.156 43.254Yabancı Para Çevrim Farkları472.725 450.146Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-286.019 -198.205Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-173.148 -155.002Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-112.871 -43.203Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-1.651 3.472Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-1.651 3.472Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-378.211 -212.159Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.890.523 2.773.105Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13.085.108 9.956.039Net Dönem Karı veya Zararı872.722 3.246.487Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.786 36.455TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.677.593 18.082.944TOPLAM KAYNAKLAR45.328.696 45.714.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 6.438.517 5.380.040Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 219.680 295.319TOPLAM HASILAT6.658.197 5.675.359Satışların Maliyeti-4.534.266 -3.822.042Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-35.200 -86.255TOPLAM MALİYETLER-4.569.466 -3.908.297TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.904.251 1.557.998FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)184.480 209.064BRÜT KAR (ZARAR)2.088.731 1.767.062Genel Yönetim Giderleri-188.286 -190.569Pazarlama Giderleri-348.697 -403.153Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 826.143 506.658Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -139.989 -103.387ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.237.902 1.576.611Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler59.154 12.684Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-32.471 -50.051TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-114.767 -70.335Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-3.248 787FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.146.570 1.469.696Finansman Gelirleri11 605.335 461.483Finansman Giderleri11 -1.633.598 -1.299.586SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.118.307 631.593Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-244.393 -159.774Dönem Vergi (Gideri) Geliri-161.548 -153.810Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-82.845 -5.964SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)873.914 471.819DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4 0 772.436DÖNEM KARI (ZARARI)873.914 1.244.255Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.192 19.804Ana Ortaklık Payları872.722 1.224.451Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,40000000 0,21000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,35000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.570.301 1.157.765Dönem Karı (Zararı)873.914 1.244.255Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)873.914 471.819Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 772.436Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.645.533 1.267.284Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,6,7 1.369.760 1.171.555Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 2.290 6.542Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler245.324 160.283Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler253.669 398.807Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.255.213 771.395Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-709.059 -618.583Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -709.059 -618.583Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3.248 -787Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler244.393 159.774Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.738 -9.266Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -772.436Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.567 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-767.627 -778.235Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-454.310 -439.317Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)318.910 460.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.269 -33.147Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler29.052 153.417Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-77.439 -55.301Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-180.496 -192.496Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-361.839 -571.843Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler30.878 27.544Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler233.106 67.063Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.291 49.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-277.511 -244.109Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29.719 4.024Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-307.230 -248.133Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.751.820 1.733.304Ödenen Faiz-149.437 -605.625Alınan Faiz101.545 167.343Vergi İadeleri (Ödemeleri)-133.627 -137.257YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.517.046 -1.735.888İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-38.950 -10.286Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2.111 30.335Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-219.735 -124.602Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.466 16.034Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.247.060 -1.122.861Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -473.056 -515.623Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -774.004 -607.238Verilen Nakit Avans ve Borçlar32.118 -524.508Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar32.118 -524.508Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-72.996 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.358.877 1.666.301İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-9.994 -9.998İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.994 -9.998Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.219.824 8.263.348Kredilerden Nakit Girişleri11.044.824 8.163.348İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri175.000 100.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.468.446 -6.423.359Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.287.568 -6.297.565İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-180.878 -125.794Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-375.050 -269.567Türev Araçlardan Nakit Girişleri546.914 114.709Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-239.269 -19.910Ödenen Temettüler-32.856 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 11.078YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.305.622 1.088.178Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi279.072 380.834NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.026.550 1.469.012DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.238.715 7.419.239DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.212.165 8.888.251Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554Transferler2.021.065 -2.021.065 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-66.675 278.442 39.234 -979 -66.685 1.224.451 1.407.788 19.070 1.426.858Dönem Karı (Zararı)1.224.451 1.224.451 19.804 1.244.255Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-66.675 278.442 39.234 -979 -66.685 183.337 -734 182.603Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.998 -9.998 -9.998Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4 876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -151.532 0 269 0 0 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 223.532 0 0 0 54.176 0 -979 0 0 -337.815 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 11.503.222 1.224.451 0 16.951.401 150.880 17.102.281Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944Transferler117.418 3.129.069 -3.246.487 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 22.579 0 -69.668 -18.146 -5.123 -166.052 872.722 636.312 1.187 637.499Dönem Karı (Zararı)872.722 872.722 1.192 873.914Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.579 -69.668 -18.146 -5.123 -166.052 -236.410 -5 -236.415Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları10 0 -32.856 -32.856Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.994 -9.994 -9.994Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -154.146 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 472.725 0 -112.871 0 -173.148 0 -1.651 0 0 -378.211 0 0 0 0 0 2.890.523 0 0 0 13.085.108 872.722 0 18.672.807 4.786 18.677.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840957BIST