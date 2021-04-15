***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 1. Taksit 0,3917859 39,17859 15 0,3330180 33,3018A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 2. Taksit 0,3917859 39,17859 15 0,3330180 33,3018A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 3. Taksit 0,3917859 39,17859 15 0,3330180 33,3018A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 TOPLAM 1,1753577 117,53577 15 0,9990540 99,9054B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 1. Taksit 0,3917859 39,17859 15 0,3330180 33,3018B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 2. Taksit 0,3917859 39,17859 15 0,3330180 33,3018B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 3. Taksit 0,3917859 39,17859 15 0,3330180 33,3018B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 TOPLAM 1,1753577 117,53577 15 0,9990540 99,9054Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 30.04.2021 30.04.2021 04.05.2021 03.05.20212. Taksit 30.07.2021 30.07.2021 03.08.2021 02.08.20213. Taksit 27.10.2021 27.10.2021 02.11.2021 01.11.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 0 0B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, brüt 2.585.787.148 TL kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu uyarınca, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 1,1753578 TL (net 0,9990541 TL) olarak nakden, 30 Nisan, 30 Temmuz ve 27 Ekim tarihlerinde üç eşit taksitte, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılması hususunun, 2020 yılına ilişkin yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine karar vermiştir.Not: Bildirim formunda küsuratlar teknik olarak tam ifade edilememiş olup, kar payı dağıtımında 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 1,1753578 TL (net 0,9990541 TL)'dir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ekler.pdfEK: 2 Annex.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.200.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.737.925.719Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.624.278.286 04. Vergiler ( - ) 387.192.537 05. Net Dönem Kârı 4.237.085.749 06. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.237.085.749 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 60.777.684 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.297.863.433 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 859.572.687 0* Nakit 859.572.687 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.726.214.461 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 247.578.715 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.403.719.886 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 2.585.787.148Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 329.687.861 0 61 0,9990541 99,91B Grubu 1.868.231.214 0 99,91TOPLAM 2.197.919.076 0 61 0,9990541 99,91Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Dağıtım esnasında 2020 SPK dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 1.403.719.886 TL SPK kayıtlarında geçmiş yıl karı olarak bırakılmaktadır.(**) Nakit olarak dağıtılacak toplam brüt 2.585.787.148 TL'nin tamamı yasal kayıtlarda geçmiş yıl karlarından dağıtılmaktadır.(***) Geri alınan paylara ilişkin kar payı yasal kayıtlarda serbest yedeklerde muhasebeleşmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928609BIST