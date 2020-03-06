***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Karar Organı'nın 5 Mart 2020 tarihli ve 15/346 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 11 Mart 2013 tarihinden bu yana görev yapan Ahmet Akça, Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler'in yerine Nail Olpak, Afif Demirkıran ve Tahsin Yazar'ın atanmasına yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine Şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye veya yerlerine Kurulca başka bağımsız üyeler atanıncaya kadar görev yapmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824811BIST