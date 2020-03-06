***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 08:51
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Karar Organı'nın 5 Mart 2020 tarihli ve 15/346 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 11 Mart 2013 tarihinden bu yana görev yapan Ahmet Akça, Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler'in yerine Nail Olpak, Afif Demirkıran ve Tahsin Yazar'ın atanmasına yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine Şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye veya yerlerine Kurulca başka bağımsız üyeler atanıncaya kadar görev yapmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824811
BIST
12:09109.786
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -2.028,97
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.545
12:096,0815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0321
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:096,8572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0119
|Açılış
|: 6,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8865
En Düşük
6,8333
12:09328,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,88
|Açılış
|: 328,12
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.171.830
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.225.969
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,22
|85.815.340
|% 12,48
|
|UTPYA
|5,37
|8.786.546
|% 10,72
|
|BURCE
|8,21
|16.267.931
|% 7,60
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|4,08
|16.954.760
|% -7,48
|
|GARFA
|4,82
|8.122.094
|% -7,13
|
|GRNYO
|1,54
|1.288.028
|% -6,67
|
|THYAO
|11,43
|459.150.370
|% -2,39
|
|ASELS
|29,74
|307.648.688
|% -1,78
|
|EREGL
|9,03
|263.898.834
|% 3,20
|
|GARAN
|10,00
|216.719.633
|% -2,91
|
|YKBNK
|2,45
|147.766.329
|% -3,16
|
|ODAS
|2,09
|145.148.028
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,45
|147.766.329
|% -3,16
|
|KARSN
|1,87
|108.091.590
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,44
|73.375.434
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,30
|54.492.151
|% -2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8673
|7,9067
|% -0,43
|
|Frank
|6,4368
|6,4756
|% 0,00
|
|Riyal
|1,6165
|1,6246
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|4,06
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|16,00
|
|Tam
|2.161
|2.215
|16,80
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|8,12
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,07
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,35
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,24
|49,24
|-0,75
|
Seans Raporu
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12:19AVHOL
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12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2224, 46 kaybederek (% -1.67 ) 131, 371
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12:16XU100
Endeks 109, 829 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 78 altında . İşlem hacmi 3, 564.00 milyon TL de