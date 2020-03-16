***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Serhat Demir, 16 Mart 2020'den geçerli olmak üzere mevcut görevine ek olarak İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekalet edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829547BIST