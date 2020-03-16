***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 21:59
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Serhat Demir, 16 Mart 2020'den geçerli olmak üzere mevcut görevine ek olarak İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekalet edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829547
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1084
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4436
En Düşük
6,2780
18:057,1857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,1527
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2001
En Düşük
6,9931
18:05310,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,17
|Açılış
|: 310,22
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8525
|7,8919
|% 1,35
|
|Frank
|6,7585
|6,7992
|% 2,00
|
|Riyal
|1,7105
|1,7190
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.509
|-21,08
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|13,02
|13,06
|-1,68
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,70
|-0,30
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|-3,73
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, EKGYO, AKBNK
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7257, 71 kaybederek (% -7.98 ) 83, 722
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DENGE, HALKS, EKIZ, MZHLD, ALYAG, EGCYH, UMPAS, ORMA, MEMSA, DARDL
-
17:57
ISATR, BMELK, RTALB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9161, 4 kaybederek (% -7.91 ) 106, 688