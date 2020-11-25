***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2020 08:30
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016, 30 Ocak 2017 ve 24 Mart 2020 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında Şirket portföyüne almış olduğumuz Eurobond'lardan, 13 milyon ABD Doları nominal değerde XS1803215869 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 104,000 ABD Doları fiyattan ve 7,5 milyon ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 104,875 ABD Doları fiyattan satımı 24 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşlemlerin toplam tutarı 21.532.282 ABD Doları'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889865
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
0
En Düşük
0
18:057,9681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0373
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0097
En Düşük
7,9592
18:059,4768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0476
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4680
18:05462,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,30
|Açılış
|: 462,41
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
462,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|PARSN
|22,20
|67.804.897
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,92
|1.688.166.510
|% 0,00
|
|GSDDE
|5,02
|7.712.722
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|PARSN
|22,20
|67.804.897
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,92
|1.688.166.510
|% 0,00
|
|GSDDE
|5,02
|7.712.722
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9626
|7,9652
|% -0,50
|
|Euro
|9,4654
|9,4767
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,6199
|10,6732
|% -0,41
|
|Frank
|8,7240
|8,7766
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1228
|2,1334
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-1,80
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|0,34
|