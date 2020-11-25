***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016, 30 Ocak 2017 ve 24 Mart 2020 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında Şirket portföyüne almış olduğumuz Eurobond'lardan, 13 milyon ABD Doları nominal değerde XS1803215869 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 104,000 ABD Doları fiyattan ve 7,5 milyon ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 104,875 ABD Doları fiyattan satımı 24 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşlemlerin toplam tutarı 21.532.282 ABD Doları'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889865BIST