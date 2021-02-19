***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2021 18:54
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren 4. çeyrek dönemine ve 2020 yılına ilişkin hazırlanan, UFRS'ye uyumlu mali tabloların kısa bir özeti şeklindeki İngilizce basın bülteni ve Türkçe tercümesine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911164
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:59399,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,78
|Açılış
|: 399,82
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9764
|6,9808
|% 0,24
|
|Euro
|8,4599
|8,4678
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7441
|9,7930
|% 0,30
|
|Frank
|7,7527
|7,7994
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,31
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,06
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-1,16
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59LINK
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.82 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 186 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 37 artarak (% 1.02 ) 1, 622
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, KARSN, EKGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 33, 387.00 milyon TL de
-
17:58EUHOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 177, 316 adet işlem