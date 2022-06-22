***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.06.2022 15:57
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10/06/2022 tarih ve 305.04-22587 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy NAR SERBEST FON izahnamesinin "2.3, bölümü değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038700
BIST
16:562.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,30
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:5617,3635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0253
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:5618,3509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0839
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
16:561.030,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.029,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:54
|MAKIM
|12,87
|421.154.312
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.573.249
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.548.374
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,70
|28.363.140
|% 9,84
|
|AKSGY
|2,85
|45.459.695
|% 9,62
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,80
|106.555.064
|% -7,33
|
|SANEL
|6,77
|2.985.901
|% -4,92
|
|THYAO
|52,25
|4.447.425.758
|% 0,67
|
|EREGL
|28,36
|1.689.141.055
|% -1,18
|
|SISE
|22,40
|1.453.610.433
|% -0,97
|
|FROTO
|310,50
|1.107.082.432
|% 2,58
|
|AKBNK
|9,16
|1.076.902.371
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,95
|975.110.431
|% -0,60
|
|ODAS
|3,12
|606.884.721
|% -2,80
|
|AKBNK
|9,16
|1.076.902.371
|% 0,33
|
|KARSN
|7,61
|869.469.133
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,62
|260.139.187
|% -1,13
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3540
|17,3635
|% 0,15
|
|Euro
|18,3314
|18,3509
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,2654
|21,3721
|% 0,22
|
|Frank
|17,9959
|18,1043
|% 0,73
|
|Riyal
|4,6113
|4,6344
|% 0,13
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|12,12
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,69
|
|Cumhuriyet
|6.830
|6.934
|7,00
|
|Tam
|6.818
|6.917
|30,00
|
|Yarım
|3.347
|3.383
|14,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,99
|