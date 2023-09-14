***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2023 11:18
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
UFUK ÜMİT ONBAŞI Genel Müdür 04.09.2023 0212 355 46 46 ufuk.onbasi@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 200417-700945
BUDAK GÜLLÜDAĞ MÜFETTİŞ 01.09.2023 0212 355 46 46 budak.gulludag@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev Araçlar 202722-305294
KEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER 16.08.2021 0212 355 46 46 kezban.tasoluk@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 2
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UFUK ÜMİT ONBAŞI Genel Müdür Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başk.yard. Yok
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Engin ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticiliği SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 202817-303023
Murat TAŞER Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Yağız YUMUTGAN Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Tolga KOYUNCU Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
M. BURAK ÖZTUNÇ Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194853
BIST