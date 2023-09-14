Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.09.2023 11:18
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
UFUK ÜMİT ONBAŞI Genel Müdür 04.09.2023 0212 355 46 46 ufuk.onbasi@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 200417-700945
BUDAK GÜLLÜDAĞ MÜFETTİŞ 01.09.2023 0212 355 46 46 budak.gulludag@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev Araçlar 202722-305294
KEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER 16.08.2021 0212 355 46 46 kezban.tasoluk@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 2

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UFUK ÜMİT ONBAŞI Genel Müdür Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başk.yard. Yok

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Engin ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticiliği SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 202817-303023
Murat TAŞER Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Yağız YUMUTGAN Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Tolga KOYUNCU Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
M. BURAK ÖZTUNÇ Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194853


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:187.904
Değişim :  -1,37% |  -110,05
Açılış :  8.036  
Önceki Kapanış :  8.014  
En Düşük
7.869 En Yüksek
8.047
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 39,60 39.721.612 % 10,00  
AVHOL 88,55 28.680.163 % 10,00  
ISBTR 181.243,80 906.219 % 10,00  
BANVT 114,50 90.006.804 % 9,99  
INGRM 667,20 121.349.428 % 9,99  
daha fazla
14:18 Alış Satış %  
Dolar 26,9479 26,9555 % 0,07  
Euro 28,9730 28,9802 % 0,21  
Sterlin 33,5094 33,6775 % -0,11  
Frank 30,0456 30,2266 % 0,07  
Riyal 7,1626 7,1985 % 0,03  
daha fazla
14:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 -0,05  
Altın Gr. 1.653 1.654 0,67  
Cumhuriyet 11.232 11.401 -51,00  
Tam 10.999 11.077 -28,00  
Yarım 5.517 5.561 -15,00  
Çeyrek 2.750 2.781 -7,00  
Gümüş.Ons 22,60 22,64 -0,22  
Gümüş Gr. 19,60 19,62 -0,17  
B. Petrol 93,04 93,04 1,16  
Seans Raporu 14:18
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru