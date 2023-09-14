***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoUFUK ÜMİT ONBAŞI Genel Müdür 04.09.2023 0212 355 46 46 ufuk.onbasi@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 200417-700945BUDAK GÜLLÜDAĞ MÜFETTİŞ 01.09.2023 0212 355 46 46 budak.gulludag@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev Araçlar 202722-305294KEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER 16.08.2021 0212 355 46 46 kezban.tasoluk@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 2Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerUFUK ÜMİT ONBAŞI Genel Müdür Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başk.yard. YokPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıEngin ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticiliği SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 202817-303023Murat TAŞER Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıYağız YUMUTGAN Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıTolga KOYUNCU Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıM. BURAK ÖZTUNÇ Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194853BIST