***TCRYT* *INVAZ* *GARFA* *HALKI* *DZYMK* *TCELL* *NRBNK* *EKTVK* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye
31.01.2024 17:43
***TCRYT******INVAZ******GARFA******HALKI******DZYMK******TCELL******NRBNK******EKTVK******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKI, TCRYT, TCELL, KTKVK, NRBNK, GARFA, DZYMK, INVAZ, EKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALK52412 100.000.000 31.01.2024 08.05.2024 02.02.2024
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD72422 200.000.000 31.01.2024 24.07.2024 02.02.2024
- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEL72414 2.500.000.000 31.01.2024 12.07.2024 02.02.2024
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK42437 500.000.000 31.01.2024 30.04.2024 02.02.2024
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL52413 350.000.000 31.01.2024 03.05.2024 02.02.2024
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA52437 200.000.000 31.01.2024 02.05.2024 02.02.2024
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY52456 180.000.000 31.01.2024 29.05.2024 02.02.2024
- Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INVAZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFIAZY62410 60.000.000 31.01.2024 12.06.2024 02.02.2024
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS52449 225.000.000 31.01.2024 08.05.2024 02.02.2024
İlgili Şirketler [HALKI, TCRYT, TCELL, KTKVK, NRBNK, GARFA, DZYMK, INVAZ, EKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244891
BIST