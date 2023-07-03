***TCRYT* *TAC* *EYGYO*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
03.07.2023 17:39
***TCRYT******TAC******EYGYO*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan 'EYGYO' nun Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164215
BIST
'
18:056.015
En Düşük
|Değişim
|: 4,45%
|| 256,18
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
6.018
18:0525,9003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0122
|Açılış
|: 26,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
18:0528,2954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1625
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
18:051.602,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.602,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.613,34
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|14,85
|100.907.933
|% 10,00
|
|FORTE
|31,02
|254.822.246
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.510,60
|406.048.373
|% 10,00
|
|ARASE
|48,08
|80.712.953
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|46.458.001
|% 10,00
|
|UZERB
|243,20
|4.831.551
|% -9,93
|
|INGRM
|570,30
|20.936.351
|% -8,03
|
|BURVA
|62,10
|37.345.966
|% -6,12
|
|SAYAS
|28,50
|171.415.831
|% -4,17
|
|BURCE
|158,40
|41.757.051
|% -3,88
|
|THYAO
|210,50
|12.733.549.548
|% 8,67
|
|ASTOR
|68,60
|5.849.697.357
|% 3,24
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|TUPRS
|85,00
|4.259.854.140
|% 7,19
|
|EREGL
|38,70
|4.195.610.707
|% 5,39
|
|YKBNK
|13,21
|4.076.264.843
|% 1,77
|
|EKGYO
|7,69
|1.776.515.693
|% 3,92
|
|ZOREN
|3,56
|751.585.479
|% 2,89
|
|ISCTR
|14,25
|2.818.180.730
|% 1,35
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9356
|25,9409
|% 0,20
|
|Euro
|28,2365
|28,3690
|% 0,84
|
|Sterlin
|32,8167
|32,9812
|% 0,16
|
|Frank
|28,8183
|28,9919
|% 0,06
|
|Riyal
|6,8945
|6,9291
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|1,16
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|5,14
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.142
|5.306
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.579
|2.653
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,06
|19,08
|0,12
|
|B. Petrol
|74,96
|74,96
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59KOZAA
Yüzde 8.41 oranında artışla 56.05 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 880, 770 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 25 artarak (% 4.37 ) 6, 675
-
17:58XU100
Endeks 6, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 28 üstünde . İşlem hacmi 97, 920.00 milyon TL de
-
17:58EGSER
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 892, 411 adet işlem
-
17:56SUNTK
Yüzde 8.45 oranında artışla 49.52 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 272 adet işlem