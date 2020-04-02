***TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
02.04.2020 18:12
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TDGYO payında 03/04/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
TDGYO payında uygulanacak tedbirin uygulanacağı so
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:056,6339
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0685
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2415
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1165
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1911
18:05343,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 343,12
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1809
|8,2219
|% -1,03
|
|Frank
|6,7858
|6,8267
|% -1,87
|
|Riyal
|1,7556
|1,7644
|% -1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.613
|20,69
|
|Altın Gr.
|342
|343
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,44
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|30,47
|30,47
|5,73
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