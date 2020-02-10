***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 17:22
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818157
BIST
17:57118.193
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -2.822,05
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:576,0206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:576,5882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:57304,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,68
|Açılış
|: 304,42
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.107.108
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.647.931
|% 14,65
|
|DESA
|5,70
|49.494.757
|% 10,89
|
|TSPOR
|3,51
|994.980.832
|% 10,73
|
|RYGYO
|11,39
|230.854.199
|% 10,15
|
|DOKTA
|47,94
|67.371.413
|% -11,96
|
|GYHOL
|25,92
|10.945.985
|% -11,23
|
|LINK
|29,80
|4.193.692
|% -10,51
|
|ARENA
|11,80
|21.659.182
|% -10,47
|
|INTEM
|10,19
|1.885.371
|% -10,14
|
|THYAO
|14,00
|2.099.733.156
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,51
|994.980.832
|% 10,73
|
|PETKM
|3,99
|694.325.206
|% -2,92
|
|GARAN
|11,72
|631.007.541
|% -2,09
|
|ASELS
|24,00
|623.217.070
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,23
|429.560.476
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,51
|994.980.832
|% 10,73
|
|EKGYO
|1,63
|410.500.230
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,82
|591.451.696
|% -3,75
|
|ODAS
|2,11
|440.564.156
|% -5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7675
|7,8065
|% 0,50
|
|Frank
|6,1365
|6,1735
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6002
|1,6083
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,49
|
|Altın Gr.
|304
|305
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,73
|53,73
|-0,72
|