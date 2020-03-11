***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:22
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826846
BIST
10:40101.853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 790,63
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.035
En Düşük
100.200
10:406,1400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0165
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:406,9626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:40328,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,97
|Açılış
|: 328,38
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,10
|13.902.142
|% 15,45
|
|ECILC
|3,84
|35.854.186
|% 15,32
|
|DEVA
|9,42
|28.265.305
|% 13,63
|
|ECZYT
|10,39
|10.515.338
|% 13,06
|
|VKING
|3,28
|8.110.441
|% 10,81
|
|OYAYO
|4,78
|485.705
|% -14,95
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|HALKS
|2,97
|45.934
|% -9,73
|
|ASELS
|25,62
|207.514.327
|% -1,08
|
|THYAO
|10,08
|186.935.289
|% 1,10
|
|GARAN
|9,51
|96.485.704
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,42
|68.373.718
|% -7,34
|
|KRDMD
|2,25
|48.406.968
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|40.652.146
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,29
|35.299.892
|% 0,78
|
|ODAS
|1,71
|46.316.719
|% -0,58
|
|KARSN
|1,53
|39.407.032
|% 1,32
|
|IHLAS
|0,67
|16.614.636
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8942
|7,9338
|% -0,42
|
|Frank
|6,5488
|6,5883
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6314
|1,6396
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|15,31
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,25
|37,25
|0,03
|
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