***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:10
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827977
BIST
13:0695.211
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.571,32
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:066,2683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0490
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:067,0036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0693
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:06318,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,74
|Açılış
|: 318,62
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.830.292
|% 10,00
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|5.554.837
|% 9,28
|
|RALYH
|8,00
|32
|% 8,84
|
|BNTAS
|1,79
|6.240.303
|% 7,19
|
|AKGRT
|5,04
|3.471.631
|% -15,72
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|ASELS
|24,90
|535.459.686
|% 2,22
|
|THYAO
|8,79
|472.425.217
|% 3,66
|
|GARAN
|9,12
|276.166.418
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,21
|184.637.343
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|156.061.586
|% 1,50
|
|ODAS
|1,30
|131.350.693
|% -1,52
|
|IHLGM
|0,89
|85.044.975
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,21
|184.637.343
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|156.061.586
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|77.141.600
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8636
|7,9031
|% -0,60
|
|Frank
|6,5995
|6,6393
|% -0,95
|
|Riyal
|1,6634
|1,6717
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|8,07
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.106
|2.158
|-9,56
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,63
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,31
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,76
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,06
|35,06
|1,84
|