***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2020 10:40
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840233
BIST
11:54100.895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 2.136,44
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.957
En Düşük
100.086
11:546,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:547,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:54386,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,28
|Açılış
|: 386,40
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.291.611
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.965.576
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.684.881
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.362.989
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|YBTAS
|6.938,10
|13.876
|% -3,54
|
|GARAN
|8,33
|467.272.723
|% 2,59
|
|THYAO
|10,69
|460.702.120
|% 4,09
|
|ECILC
|4,98
|306.606.942
|% 3,32
|
|ASELS
|27,28
|297.382.398
|% 2,25
|
|SOKM
|12,30
|228.992.225
|% 5,22
|
|GUSGR
|3,34
|225.626.308
|% 7,74
|
|ODAS
|1,66
|106.338.355
|% 3,11
|
|YKBNK
|2,09
|128.674.698
|% 3,98
|
|ECILC
|4,98
|306.606.942
|% 3,32
|
|GARAN
|8,33
|467.272.723
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6478
|8,6911
|% 0,87
|
|Frank
|7,1529
|7,1960
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8519
|1,8612
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-5,91
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.534
|-2,80
|
|Tam
|2.542
|2.600
|-2,90
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,50
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,77
|23,77
|-1,04
|