***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.07.2020 11:06
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860200
BIST
14:07118.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 150,06
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
14:076,8631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
14:077,8434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
14:07398,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,86
|Açılış
|: 398,19
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,31
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|20.537.056
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.237.001
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.078.955
|% 9,99
|
|BFREN
|551,40
|6.219.734
|% 9,99
|
|AVHOL
|1,60
|522.283
|% -4,76
|
|PSDTC
|12,41
|10.362.535
|% -4,10
|
|PSDTC
|12,41
|10.362.535
|% -4,10
|
|PSDTC
|12,41
|10.362.535
|% -4,10
|
|PSDTC
|12,41
|10.362.535
|% -4,10
|
|SASA
|14,13
|1.061.203.360
|% 7,70
|
|GARAN
|7,99
|619.207.177
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,31
|582.479.326
|% 1,32
|
|GUSGR
|4,76
|438.366.101
|% 5,31
|
|IPEKE
|14,99
|372.597.287
|% 6,92
|
|EKGYO
|2,31
|582.479.326
|% 1,32
|
|GUSGR
|4,76
|438.366.101
|% 5,31
|
|TSKB
|1,27
|115.432.757
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,73
|134.955.013
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,83
|142.889.121
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5857
|8,6287
|% 0,02
|
|Frank
|7,2618
|7,3056
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8239
|1,8330
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.607
|8,00
|
|Tam
|2.664
|2.675
|8,20
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|4,10
|
|Çeyrek
|649
|655
|2,00
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,00
|