***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 15:38
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875288
BIST
17:011.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.106
17:017,5055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5074
En Düşük
7,4774
17:018,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0186
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:01473,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,72
|Açılış
|: 473,51
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ETYAT
|2,31
|48.195.305
|% 10,00
|
|POLTK
|209,00
|1.996.585
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|ALARK
|5,48
|80.333.309
|% -3,01
|
|BANVT
|25,48
|10.397.497
|% -2,38
|
|AEFES
|20,92
|19.927.129
|% -0,95
|
|AYEN
|5,41
|4.747.901
|% -0,92
|
|BRISA
|11,57
|4.727.967
|% -0,86
|
|KRDMD
|3,17
|823.180.071
|% 1,93
|
|SASA
|17,08
|709.742.161
|% 4,98
|
|PETKM
|4,38
|611.321.457
|% -0,45
|
|SISE
|6,39
|459.259.643
|% 0,63
|
|GARAN
|6,73
|314.005.372
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,17
|823.180.071
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,09
|237.702.181
|% 3,81
|
|PETKM
|4,38
|611.321.457
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,79
|229.034.833
|% -1,10
|
|ADESE
|2,16
|212.455.593
|% 1,89
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5034
|7,5055
|% 0,21
|
|Euro
|8,8870
|8,8942
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7073
|9,7559
|% 0,82
|
|Frank
|8,2378
|8,2874
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 0,16
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|10,07
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,43
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|29,00
|
|Tam
|3.127
|3.205
|25,35
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|12,27
|
|Çeyrek
|758
|775
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,41
|41,41
|0,88
|