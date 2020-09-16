***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 15:58
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875289
BIST
17:161.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.106
17:167,5066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 40,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 40,5300
|
7,5074
En Düşük
7,4774
17:168,8753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:166,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,04
|Açılış
|: 6,58
|
|Önceki Kapanış
|: 6,54
|
6,62
En Düşük
6,51
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ETYAT
|2,31
|53.708.663
|% 10,00
|
|KARTN
|738,40
|134.706.510
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.004.881
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.770.657
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|26.738.280
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.410.478
|% -9,96
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|NUGYO
|9,65
|77.986.540
|% -7,83
|
|KRDMD
|3,18
|841.800.853
|% 2,25
|
|SASA
|17,07
|714.459.783
|% 4,92
|
|PETKM
|4,37
|613.293.177
|% -0,68
|
|SISE
|6,39
|465.301.079
|% 0,63
|
|AVOD
|4,00
|350.001.376
|% 8,70
|
|KRDMD
|3,18
|841.800.853
|% 2,25
|
|IHLAS
|1,09
|237.977.697
|% 3,81
|
|PETKM
|4,37
|613.293.177
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,80
|230.383.077
|% -0,55
|
|ADESE
|2,18
|225.340.399
|% 2,83
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5036
|7,5063
|% 0,22
|
|Euro
|8,8636
|8,8692
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,7146
|9,7633
|% 0,90
|
|Frank
|8,2371
|8,2867
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 0,16
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|3,35
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.137
|3.185
|22,00
|
|Tam
|3.127
|3.205
|25,26
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|12,22
|
|Çeyrek
|758
|775
|6,11
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,59
|0,04
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|1,24
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
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17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4 kaybederek (% -0.32 ) 1, 238
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17:28XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 9, 440.00 milyon TL de
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17:26NUGYO
Yüzde -7.83 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 656, 818 adet işlem
-
17:25NUGYO
Yüzde -8.02 oranında düşüşle 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 652, 715 adet işlem
-
17:24RYGYO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 072, 253 adet işlem