***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 10:08
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885316
BIST
13:001.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 26,38
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.139
En Düşük
1.118
13:008,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0369
|Açılış
|: 8,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:009,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0979
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:00509,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,96
|Açılış
|: 509,45
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:00
|KARTN
|1.994,00
|8.767.618
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TSKB
|2,60
|2.159.733.301
|% 1,96
|
|ASELS
|17,84
|807.777.210
|% 6,51
|
|GARAN
|6,71
|589.486.488
|% 1,67
|
|SISE
|6,28
|586.704.157
|% 2,45
|
|KRDMD
|3,27
|565.345.507
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|2.159.733.301
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,27
|565.345.507
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,74
|235.585.663
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|199.267.949
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,20
|207.301.465
|% 2,33
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3792
|8,3825
|% 0,44
|
|Euro
|9,7586
|9,7689
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,8042
|10,8584
|% 0,28
|
|Frank
|9,1127
|9,1676
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2313
|2,2425
|% 0,57
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|7,97
|
|Altın Gr.
|509
|509
|5,19
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.358
|3.443
|27,33
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|13,22
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,61
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,01
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,14
|
|B. Petrol
|37,17
|37,17
|-0,77
|