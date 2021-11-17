***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2021 11:45
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978268
BIST
13:011.693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
13:0110,4681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1513
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,4840
En Düşük
10,2960
13:0111,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1667
|Açılış
|: 11,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,8639
En Düşük
11,6569
13:01624,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 10,54
|Açılış
|: 624,25
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
626,95
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler12:59
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.486.769
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|PRKAB
|39,90
|175.116.295
|% 7,84
|
|IZTAR
|21,00
|8.678.550
|% 7,47
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|IDEAS
|45,40
|42.423.244
|% -5,89
|
|TDGYO
|6,95
|36.130.903
|% -4,53
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|PEKGY
|1,00
|17.780.489
|% -3,85
|
|GARAN
|11,99
|1.274.475.451
|% -0,66
|
|SISE
|10,34
|911.841.996
|% 3,82
|
|PETKM
|7,98
|654.350.243
|% 0,63
|
|KRDMD
|7,59
|653.816.258
|% 1,07
|
|YKBNK
|3,31
|641.835.007
|% -1,78
|
|YKBNK
|3,31
|641.835.007
|% -1,78
|
|ADESE
|1,05
|168.829.106
|% 0,96
|
|ODAS
|1,59
|202.107.913
|% 2,58
|
|GARAN
|11,99
|1.274.475.451
|% -0,66
|
|SISE
|10,34
|911.841.996
|% 3,82
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4651
|10,4681
|% 1,47
|
|Euro
|11,8412
|11,8473
|% 1,43
|
|Sterlin
|14,0138
|14,0841
|% 1,51
|
|Frank
|11,1898
|11,2572
|% 1,36
|
|Riyal
|2,7817
|2,7957
|% 1,44
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,55
|
|Altın Gr.
|622
|622
|8,34
|
|Cumhuriyet
|4.119
|4.181
|48,00
|
|Tam
|4.100
|4.203
|49,61
|
|Yarım
|1.982
|2.033
|23,99
|
|Çeyrek
|994
|1.016
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|8,38
|8,39
|0,16
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|-0,74
|