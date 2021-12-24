***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2021 11:08
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985969
BIST
16:091.859
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 53,46
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.859
En Düşük
1.809
16:0911,6644
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 0,3747
|Açılış
|: 11,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1414
En Düşük
11,1232
16:0913,2389
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,4063
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3840
En Düşük
12,4991
16:09678,00
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 21,37
|Açılış
|: 678,00
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:07
|RAYSG
|13,55
|2.059.568
|% 9,98
|
|ARENA
|12,58
|13.208.757
|% 9,97
|
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|BAGFS
|15,80
|7.167.542
|% 9,95
|
|ADEL
|26,96
|4.655.252
|% 9,95
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|14.915.353
|% -9,87
|
|METRO
|1,43
|150.261.716
|% -9,49
|
|RODRG
|19,77
|5.329.444
|% -6,30
|
|SISE
|13,43
|1.869.109.153
|% 4,19
|
|EREGL
|27,38
|1.710.441.887
|% 3,79
|
|THYAO
|20,16
|1.408.661.135
|% 4,95
|
|GARAN
|11,67
|1.178.572.477
|% -0,60
|
|SASA
|46,40
|1.030.424.730
|% 7,21
|
|YKBNK
|3,52
|530.031.918
|% -1,68
|
|SISE
|13,43
|1.869.109.153
|% 4,19
|
|KRDMD
|9,18
|1.029.945.740
|% 3,03
|
|GARAN
|11,67
|1.178.572.477
|% -0,60
|
|METRO
|1,43
|150.261.716
|% -9,49
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6406
|11,7053
|% 3,68
|
|Euro
|13,1773
|13,2964
|% 3,61
|
|Sterlin
|15,5594
|15,6375
|% 3,01
|
|Frank
|12,6097
|12,6857
|% 2,93
|
|Riyal
|3,0883
|3,1037
|% 3,03
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,54
|
|Altın Gr.
|674
|674
|17,38
|
|Cumhuriyet
|4.558
|4.627
|180,00
|
|Tam
|4.516
|4.647
|158,05
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|76,45
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|38,22
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,56
|8,58
|0,27
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, VAKBN, TTKOM
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 81 artarak (% 3.05 ) 1, 652
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADEL, NIBAS, TACTR, RAYSG, ISKPL, ROYAL, ARENA
-
16:22
NIBAS, SOKM, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
KRGYO, TRILC, BEYAZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında