***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2022 16:29
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048587
BIST
16:292.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,92
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:2917,9310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:2918,2700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:291.010,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 13,13
|Açılış
|: 1.010,97
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,09
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:28
|PRKAB
|29,04
|258.711.846
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.780.818
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.207.132
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|79.946.539
|% -9,95
|
|FENER
|50,20
|328.701.046
|% -8,06
|
|MTRKS
|57,40
|19.561.363
|% -7,64
|
|ITTFH
|1,59
|125.998.041
|% -5,36
|
|THYAO
|49,96
|2.430.326.111
|% 0,52
|
|SISE
|21,44
|1.517.384.880
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,69
|1.120.037.832
|% -2,49
|
|AKBNK
|8,58
|992.352.856
|% -2,83
|
|EKGYO
|3,20
|931.652.556
|% -0,62
|
|EKGYO
|3,20
|931.652.556
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,69
|1.120.037.832
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,63
|281.591.722
|% 0,62
|
|TSKB
|2,59
|374.426.432
|% -1,15
|
|ODAS
|3,77
|517.002.320
|% 2,17
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9220
|17,9314
|% 0,29
|
|Euro
|18,2481
|18,2743
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,7434
|21,8525
|% 0,33
|
|Frank
|18,6742
|18,7867
|% 0,62
|
|Riyal
|4,7596
|4,7835
|% 0,28
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|17,59
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|8,16
|
|Cumhuriyet
|6.682
|6.783
|50,00
|
|Tam
|6.713
|6.784
|-7,00
|
|Yarım
|3.271
|3.317
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.658
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,31
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,54
|
Seans Raporu
16:28
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