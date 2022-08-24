***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 11:03
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057938
BIST
11:263.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,16
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:2618,1405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1405
En Düşük
18,0790
11:2618,0475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0202
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:261.020,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.020,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.020,45
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:26
|HKTM
|17,71
|2.469.305
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.772.022
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|29.601.603
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|81.088.579
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|YGYO
|1,04
|15.702.134
|% -6,31
|
|KLRHO
|20,30
|3.503.779
|% -5,67
|
|KGYO
|16,49
|9.389.808
|% -5,12
|
|EUYO
|2,91
|521.202
|% -4,90
|
|SKBNK
|3,65
|85.514.395
|% -4,45
|
|THYAO
|71,35
|5.079.917.637
|% 5,24
|
|YKBNK
|6,24
|1.921.683.564
|% -0,64
|
|AKBNK
|11,44
|1.628.954.655
|% -0,35
|
|GARAN
|23,78
|1.413.479.456
|% 3,03
|
|ISCTR
|8,45
|1.302.981.356
|% 3,05
|
|YKBNK
|6,24
|1.921.683.564
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,97
|1.042.710.967
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,38
|498.638.486
|% 3,93
|
|ISCTR
|8,45
|1.302.981.356
|% 3,05
|
|AKBNK
|11,44
|1.628.954.655
|% -0,35
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1299
|18,1405
|% 0,17
|
|Euro
|18,0353
|18,0475
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,3896
|21,4969
|% 0,11
|
|Frank
|18,7608
|18,8738
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8111
|4,8352
|% 0,06
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|3,17
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.845
|6.904
|-12,00
|
|Yarım
|3.335
|3.375
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,34
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Seans Raporu
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