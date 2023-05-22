***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.05.2023 12:51
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152662
BIST
13:144.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -16,41
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:1419,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 20,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:1421,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1221
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:141.262,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.262,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:12
|CANTE
|19,36
|120.293.176
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.449.982
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.675.247
|% 9,96
|
|BRLSM
|8,56
|66.229.393
|% 9,88
|
|PSGYO
|5,91
|108.814.646
|% 9,85
|
|SAMAT
|28,94
|181.564.056
|% -9,96
|
|AYES
|15,53
|671.195
|% -9,87
|
|DOBUR
|32,86
|22.774.485
|% -6,96
|
|KLSYN
|3,40
|28.185.658
|% -6,85
|
|RYSAS
|35,54
|33.613.215
|% -6,82
|
|THYAO
|134,90
|1.948.618.032
|% 1,73
|
|ASTOR
|50,35
|957.904.643
|% 3,18
|
|SASA
|104,10
|952.271.928
|% 4,99
|
|EUPWR
|83,85
|930.989.589
|% 6,95
|
|KOZAL
|18,99
|927.401.109
|% 4,34
|
|EKGYO
|6,31
|734.796.679
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,54
|865.537.623
|% -2,23
|
|YKBNK
|8,99
|648.177.289
|% -1,21
|
|KOZAL
|18,99
|927.401.109
|% 4,34
|
|AKBNK
|14,75
|721.355.082
|% -1,54
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8184
|19,8483
|% 0,18
|
|Euro
|21,4975
|21,5355
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,6054
|24,7288
|% 0,08
|
|Frank
|22,0711
|22,2040
|% 0,60
|
|Riyal
|5,2709
|5,2974
|% 0,07
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,35
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.517
|4.665
|58,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.312
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,07
|