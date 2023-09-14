***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 10:00
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194733
BIST
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10:387.963
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -51,21
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.962
En Yüksek
8.047
10:3826,9526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0169
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,3445
En Düşük
26,8173
10:3828,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0639
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,3961
En Düşük
28,8048
10:381.651,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,26
|Açılış
|: 1.651,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler10:36
|AVHOL
|88,55
|23.704.450
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|28.200.942
|% 10,00
|
|EBEBK
|82,25
|178.185.002
|% 9,96
|
|QNBFB
|202,00
|3.538.232
|% 9,96
|
|ULAS
|20,76
|2.730.501
|% 9,84
|
|SNPAM
|33,44
|1.585.190
|% -9,96
|
|SKTAS
|6,08
|7.796.692
|% -9,79
|
|TATEN
|53,50
|130.431.575
|% -9,09
|
|USAK
|9,20
|11.906.804
|% -8,91
|
|OFSYM
|71,70
|71.582.431
|% -8,02
|
|SASA
|51,50
|1.115.628.382
|% 3,62
|
|THYAO
|231,00
|1.107.426.090
|% -0,30
|
|SISE
|55,15
|1.054.079.850
|% -0,18
|
|ENKAI
|37,16
|748.985.471
|% 0,60
|
|ASTOR
|135,90
|665.363.177
|% -0,29
|
|KATMR
|2,00
|122.455.180
|% -3,85
|
|ZOREN
|4,80
|234.595.057
|% -0,21
|
|SKBNK
|5,52
|265.366.545
|% 0,36
|
|AKGRT
|6,17
|235.212.796
|% 1,82
|
|YKBNK
|16,09
|592.965.352
|% -1,53
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9475
|26,9528
|% 0,06
|
|Euro
|28,9796
|28,9930
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,5509
|33,7192
|% 0,01
|
|Frank
|30,0550
|30,2361
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1630
|7,1989
|% 0,03
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,37
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.002
|11.090
|-15,00
|
|Yarım
|5.518
|5.568
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,53
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,52
|-0,27
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|0,60
|
Seans Raporu
10:36
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10:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 74 kaybederek (% -0.16 ) 8, 438
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10:51
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, SISE
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10:51XU100
Endeks 7, 977 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 20, 079.00 milyon TL de
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10:51IZENR
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 48.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 063, 968 adet işlem
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10:50MTRYO
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 202 adet işlem