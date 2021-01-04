***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimekul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiBursa İrfanye Arsası Yıl sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarSeri III No 48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatirim Ortakliklarina İlişkin Esaslar Tebliğ'in 34. maddesinin1.fıkrasının g bendi uyarınca, Şirketimiz portföyünde yer alan Bursa İrfaniye Mahallesi arsasına ilişkin Reel Gayrimekul Değerleme A.Ş.. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896759BIST