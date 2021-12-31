***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSultanbeyli Projesi Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2021AçıklamalarSeri III-48.1 sayılı Tebliğ'in 34. maddesi gereğince Şirketimiz portföyünde yer alan Sultanbeyli Projesine ait 2021 yılsonu Gayrimenkul Değerleme Raporu Yetkin Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanmış olup, Ek'te yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987473BIST