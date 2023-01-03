***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Alibeyköy Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2022AçıklamalarPortföyümüzde yer alan, İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Alibeyköy Mahallesi 717 ada 42 ve 43 numaralı parsele ilişkin 2022 yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporları Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olup Ek'te Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092432BIST