***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.01.2023 00:53
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Alibeyköy Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2022
Açıklamalar
Portföyümüzde yer alan, İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Alibeyköy Mahallesi 717 ada 42 ve 43 numaralı parsele ilişkin 2022 yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporları Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olup Ek'te Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092432
BIST
18:055.661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 151,94
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.661
En Düşük
5.568
18:0518,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,7502
En Düşük
18,6435
18:0520,1457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1847
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1457
En Düşük
19,9130
18:051.097,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.097,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.098,40
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|6.812,30
|610.352.179
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|195.569.268
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|155.717.606
|% 10,00
|
|KOZAL
|621,50
|3.649.242.827
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.429.111
|% 10,00
|
|BRKO
|5,00
|2.044.849
|% -9,91
|
|PRDGS
|9,03
|512.530.420
|% -9,70
|
|UMPAS
|6,75
|4.457.164
|% -8,78
|
|ORMA
|70,25
|1.049.938
|% -6,46
|
|MARTI
|7,50
|91.782.183
|% -6,37
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|THYAO
|146,80
|8.798.936.818
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|ASELS
|64,60
|6.044.397.150
|% 3,94
|
|TCELL
|40,10
|4.968.644.406
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,63
|3.276.752.696
|% 9,92
|
|YKBNK
|11,98
|3.334.216.399
|% 1,44
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|PETKM
|20,44
|4.763.594.149
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7248
|18,7264
|% 0,07
|
|Euro
|19,9396
|20,1457
|% 0,93
|
|Sterlin
|22,4817
|22,5945
|% 0,01
|
|Frank
|20,1269
|20,2482
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9628
|4,9877
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.430
|7.511
|2,00
|
|Yarım
|3.598
|3.671
|0,00
|
|Çeyrek
|1.805
|1.836
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 465 adet işlem
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17:57SAMAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 752 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 03 artarak (% 2.71 ) 6, 106
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17:56XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 104, 368.00 milyon TL de
-
17:55ETILR
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 868 adet işlem