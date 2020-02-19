***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 11.099 572.392 33.350.347 33.350.347Transferler14 -3.233.144Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -25.201 10.919.027 10.893.826 10.893.826Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 -14.102 10.919.027 44.244.173 44.244.173Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 -14.102 10.919.027 44.244.173 44.244.173Transferler14 -10.919.027Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 30.727Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 16.625 8.185.208 52.460.108 52.460.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.326.923 -22.620.303Dönem Karı (Zararı)8.185.208 10.919.027Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 8.185.208 10.919.027Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.641.725 304.491Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.10.11 324.052 162.321Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.534.917 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.534.917 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-174.376 141.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -75.317 80.763Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -99.059 60.802Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-171.714 605Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -171.714 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5 0 605Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-84.770 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-84.770 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.605.917 -33.905.612Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.435 65.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -4.435 65.935Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-103.689 -16.789İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-97.400 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.289 -16.789Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 28.779.916 -26.157.019Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 339.237 -712.065Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.059.782 294.845İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -1.024.144 308.039İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -35.638 -13.194Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -14.119 -1.143Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.418.881 6.826.709İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -4.024.343 6.350.794İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -394.538 475.915Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 -16.909.459 -9.134.303İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.997.129 -5.071.782Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 3.178.242 -5.234.340Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 -181.113 162.558Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.149.400 -22.682.094Alınan Faiz171.714 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 5.809 61.791YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI291.785 647.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri317.037 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 317.037 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.252 -41.476Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -23.147 -35.063Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.105 -6.413Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 689.377FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.180.666 15.001.119Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri96.328 22.010.889Kredilerden Nakit Girişleri24 96.328 22.010.889Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.276.994 -7.009.770Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları24 -15.276.994 -7.009.770YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.438.042 -6.971.283NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.438.042 -6.971.283DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 1.605.536 8.576.819DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 3.043.578 1.605.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 3.043.578 1.605.536Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar4.435 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.435 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar159.600 55.911İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 97.400İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 62.200 55.911Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklarİmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal VarlıklarTürev Araçlar0 0Stoklar8 67.256.865 94.501.864Peşin Ödenmiş Giderler520.045 859.282İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 520.045 859.282Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 17.413 23.222Diğer Dönen Varlıklar5.513.136 8.691.378İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 5.513.136 8.691.378ARA TOPLAM76.515.072 105.737.193TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.515.072 105.737.193DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarVadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarYatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklarİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki YatırımlarTicari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarDiğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarDiğer Sözleşme VarlıklarıTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar9 276.006 622.047Kullanım Hakkı Varlıkları10 522.892 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.239 6.250Diğer Haklar11 5.239 6.250Bilgisayar YazılımlarıPeşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi VarlığıDiğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR804.137 628.297TOPLAM VARLIKLAR77.319.209 106.365.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.720 958.336İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.720 958.336Banka Kredileri24 0 920.841Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar24 3.720 37.495Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.766.460 14.134.643İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.766.460 14.134.643Banka Kredileri24 11.766.460 14.134.643Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar105.324 1.165.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 61.719 1.085.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 43.605 79.243Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 78.777 92.896Diğer Borçlar6.722.353 11.141.234İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 6.638.267 10.662.610İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 84.086 478.624Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.405.397 19.314.856İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 2.405.397 19.314.856Kısa Vadeli Karşılıklar32.268 167.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 19.080 54.980Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 13.188 112.247Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 181.113İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 0 181.113ARA TOPLAM21.114.299 47.155.411TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.114.299 47.155.411UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.651.032 14.801.992İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.651.032 14.801.992Banka Kredileri24 3.651.032 14.801.992Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar93.770 163.914Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 93.770 163.914Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.744.802 14.965.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.859.101 62.121.317ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.460.108 44.244.173Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.625 -14.102Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.625 -14.102Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 16.625 -14.102Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.258.275 -2.660.752Net Dönem Karı veya Zararı23 8.185.208 10.919.027TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.460.108 44.244.173TOPLAM KAYNAKLAR77.319.209 106.365.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 50.646.477 31.359.339Satışların Maliyeti16 -35.685.962 -14.427.952TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.960.515 16.931.387Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)14.960.515 16.931.387Genel Yönetim Giderleri17 -3.182.869 -3.379.224Pazarlama Giderleri17 -1.223.148 -1.040.698Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.046.597 2.021.133Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -63.132 -2.156.451ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.537.963 12.376.147Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19.905 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.557.868 12.376.147Finansman Giderleri19 -4.372.660 -1.457.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.185.208 10.919.027Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.185.208 10.919.027DÖNEM KARI (ZARARI)8.185.208 10.919.027Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.185.208 10.919.027Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,27300000 0,36400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.727 -25.201Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 30.727 -25.201Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.727 -25.201TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.215.935 10.893.826Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23 8.215.935 10.893.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820138BIST