***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.10.2020 17:28
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 26.10.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.09.2020
Genel Kurul Tarihi 26.10.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 08.11.2020 tarihinde görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.10.2020 Pazartesi günü saat 12:00 ‘de Şirket merkezi Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.Olağanüstü Genel Kuru toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_1168991603702413385.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olağnüstü Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952
BIST