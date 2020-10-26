***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 26.10.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 28.09.2020Genel Kurul Tarihi 26.10.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbuGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 08.11.2020 tarihinde görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi4 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.10.2020 Pazartesi günü saat 12:00 ‘de Şirket merkezi Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.Olağanüstü Genel Kuru toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun_1168991603702413385.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Olağnüstü Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952BIST