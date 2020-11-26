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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.11.2020 11:43



***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.09.2020
Genel Kurul Tarihi 26.10.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 08.11.2020 tarihinde görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.10.2020 Pazartesi günü saat 12:00 ‘de Şirket merkezi Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.Olağanüstü Genel Kuru toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.11.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_1168991603702413385.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olağnüstü Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 26.10.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul topantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü'nce 25.11.2020 tarihinde tescil dilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890117


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Tam 3.078 3.158 18,74  
Yarım 1.488 1.528 9,06  
Çeyrek 746 764 4,53  
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