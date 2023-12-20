***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTrend Gyo hakkında Yabancı Basın'da çıkan asılsız haber ve iddialara yönelik T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması referans alınarak şirketimiz tarafından yapılan bilgilendirme aşağıdadırTrend Gyo'ya yönelik ABD yaptırımları kapsamında yer alan asılsız ve mesnetsiz iddialara yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 18.Aralık. 2023 tarihli açıklaması şirketimizin Hamas'a kaynak sağlamakla ilgili en ufak bir ilgisinin bulunmadığını ortaya koymuştur.Açıklamada yer alan, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi birçok düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından izlenen Türk finansal sistemi, ulusal mevzuatla ve uluslararası yükümlülüklerle tam uyumlu bir şekilde faaliyet göstermektedir" ibaresi şirketimizin durumunu en iyi şekilde ifade etmektedir.Aynı açıklamada yer alan, "The New York Times makalesinde geçmişte şirkette azınlık hissesine sahip olan bir şahıs ve yine geçmişte aynı şirkette profesyonel yönetici olarak görev alan bir başka şahıs dolayısıyla söz konusu halka açık şirketin Hamas ile bağlantıları olduğu izlenimini vermektedir. Oysa Türk makamları ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilerin finansal faaliyetlerini ve durumlarını ayrıntılı bir şekilde incelemiş ve ülkemiz finansal sisteminin suistimal edilmediğini tespit etmiştir" denmektedir.Trend Gyo, SPK kurallarına tabi, faaliyetleri yasalarla sınırlandırılmış bir kurumdur. Yasalar dışında bir faaliyet göstermesi, bağış veya finansman desteğinde bulunması mümkün değildir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227404BIST