***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
28.03.2022 17:26
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılı içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla geçekleştirdiği işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2021 yılı mali tablolarında ve bağımsız denetim raporu dip not 6'da yer almakta olup Şirket ile ilişkili taraf arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık (2021) finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşan İYS Yapı Sanayi A.Ş.ile 2021 yılında yapılan/2022 yılında yapılması öngörülen işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirildiği raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin (Tebliğ) 10'uncu maddesine istinaden, Şirketimizin İYS Yapı Sanayi A.Ş. ile yapılan ‘İnşaat Yapım Sözleşmesi'nin süresinin bitiş tarihi 01.03.2023 olduğundan İYS Yapı ile gerçekleşen işlemlerin sürekliliğin arz ettiği ve 2022 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda İYS Yapı ile 2022 yılı içerisinde sözleşmedeki koşullarla devam ettirilmesi, hakkında bilgi sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013458
BIST
17:322.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,45
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
17:3214,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0061
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
17:3216,2926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 16,2600
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|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
17:32923,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,34
|Açılış
|: 923,87
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:30
|GZNMI
|37,04
|79.471.442
|% 9,98
|
|SANKO
|10,26
|27.550.400
|% 9,97
|
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|842.474
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.869.847
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|200.413.526
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|71.586.439
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|TTRAK
|236,60
|232.961.116
|% -4,79
|
|THYAO
|28,94
|3.666.807.879
|% 2,77
|
|SASA
|60,40
|2.186.562.370
|% 0,67
|
|KARSN
|5,12
|1.319.018.491
|% 3,43
|
|EREGL
|32,82
|1.162.560.115
|% -1,14
|
|KRDMD
|15,22
|1.149.074.314
|% -0,52
|
|ODAS
|1,80
|834.345.513
|% 7,14
|
|KARSN
|5,12
|1.319.018.491
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,35
|562.296.860
|% 3,07
|
|THYAO
|28,94
|3.666.807.879
|% 2,77
|
|YKBNK
|3,90
|462.176.221
|% 0,00
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8360
|14,8369
|% 0,04
|
|Euro
|16,2848
|16,2955
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,3500
|19,4470
|% -0,72
|
|Frank
|15,7804
|15,8755
|% -0,59
|
|Riyal
|3,9431
|3,9628
|% 0,03
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-19,80
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-7,14
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,19
|
|B. Petrol
|110
|110
|-7,34
|