***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2023 22:41
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.11.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. madde
SPK Başvuru Tarihi 22.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 23.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tescili 23.03.2023 tarihinde yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sozlesme_8.madde_tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134156
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
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|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
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|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
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|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
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|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
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|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
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|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2289
|19,2678
|% 0,09
|
|Euro
|20,9575
|21,0159
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,8137
|23,9331
|% -0,22
|
|Frank
|21,1810
|21,3086
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1129
|5,1385
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,50
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.517
|8.597
|34,00
|
|Yarım
|4.160
|4.207
|17,00
|
|Çeyrek
|2.080
|2.103
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
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|Gümüş Gr.
|15,43
|15,48
|0,01
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|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
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