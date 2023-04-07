***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.11.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. maddeSPK Başvuru Tarihi 22.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 23.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tescili 23.03.2023 tarihinde yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sozlesme_8.madde_tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134156BIST