***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 16:21
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Kamu & Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Emre BAYAR görevinden istifaen ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yeni atama yapılınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833569
BIST
17:5189.682
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 1.622,88
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:516,5821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:517,2253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1804
17:51339,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
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|Açılış
|: 339,88
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|7.196.499
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.877.093
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.114.845
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.844.742
|% 10,00
|
|YAPRK
|6,82
|2.758.989
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.794.197
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|104,00
|10.048.582
|% -7,14
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,18
|728.624.717
|% 1,74
|
|THYAO
|9,03
|712.194.779
|% 3,56
|
|ECILC
|4,77
|648.898.910
|% 4,15
|
|ASELS
|23,68
|501.039.569
|% 1,89
|
|PGSUS
|34,20
|435.503.361
|% 9,97
|
|ECILC
|4,77
|648.898.910
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.077.569
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|247.263.520
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,22
|247.208.917
|% 9,90
|
|ISFIN
|2,87
|254.519.303
|% 6,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1442
|8,1851
|% 0,01
|
|Frank
|6,7992
|6,8401
|% -0,46
|
|Riyal
|1,7411
|1,7498
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.607
|-15,70
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,06
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-0,08
|