***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 31.03.2020 tarihli karar ileCovid 19 pandemisi nedeni ile çalışanlarımızın sağlığının korunması amacı ve devletimizin ilgili mercilerinin zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönündeki direktifleri kapsamında Genel Müdürlük çalışanlarımız 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren üçüncü taraflara olan yükümlülüklerini ve de yasal ve süreli işlerini aksatmayacak şekilde gerekli planlamaların yapılarak faaliyetlerinin geçici olarak durudurulmasına karar vermiştir.Kamuoynun bilgisine arz ederiz.Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833620BIST