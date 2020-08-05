***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerini yerine getirmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11'inci maddesindeki asgari koşulları sağladığı anlaşılan Ufuk ÖNÇIRAK 05.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865423BIST