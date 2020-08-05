***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 17:18
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerini yerine getirmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11'inci maddesindeki asgari koşulları sağladığı anlaşılan Ufuk ÖNÇIRAK 05.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865423
BIST
17:461.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:467,0406
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1417
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:468,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,2281
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4007
En Düşük
8,1274
17:46464,80
En Yüksek
|Değişim
|: 4,00%
|| 17,86
|Açılış
|: 464,80
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.587.601
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|421.050.438
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|31.296.110
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|1.027.713
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|17.437.105
|% -9,99
|
|SISE
|6,21
|2.607.159.822
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.480.474.452
|% -0,94
|
|GARAN
|6,81
|1.382.194.827
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|952.640.858
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|893.177.467
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,11
|1.480.474.452
|% -0,94
|
|SISE
|6,21
|2.607.159.822
|% 8,00
|
|KRDMD
|2,87
|952.640.858
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.382.194.827
|% 0,74
|
|TSKB
|1,12
|200.590.768
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2367
|9,2830
|% 2,97
|
|Frank
|7,7458
|7,7925
|% 3,19
|
|Riyal
|1,8732
|1,8826
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|26,08
|
|Altın Gr.
|465
|465
|18,02
|
|Cumhuriyet
|3.053
|3.104
|120,60
|
|Tam
|3.144
|3.195
|123,90
|
|Yarım
|1.526
|1.559
|62,80
|
|Çeyrek
|766
|781
|30,30
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|45,77
|45,77
|1,34
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59HDFGS
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 315, 711 adet işlem
-
17:58MSGYO
Yüzde 6.04 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 262, 900 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 26 artarak (% 0.68 ) 1, 230
-
17:57XU100
Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
-
17:57ACSEL
Yüzde 5.71 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 298 adet işlem