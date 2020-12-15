***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2020 13:12
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesinde yer alan 6.329,05 m2 büyüklüğündeki 7561 ada 2 numaralı parsel de kayıtlı arsa üzerinde kat karşılığı "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla yapı ruhsatı alınmıştır
Kamuoyunun bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893192
BIST
15:551.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.397
En Düşük
1.385
15:557,8465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
15:559,5331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0096
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
15:55465,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,66
|Açılış
|: 465,40
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler15:53
|INTEM
|22,66
|2.625.546
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|MZHLD
|25,20
|1.998.889
|% 9,95
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.424.099
|% -9,97
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|SELGD
|4,58
|1.051.984
|% -7,66
|
|IZMDC
|12,96
|39.135.176
|% -7,63
|
|GARAN
|9,68
|1.580.121.345
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,07
|1.167.651.492
|% 1,97
|
|ODAS
|4,07
|1.105.010.806
|% 1,50
|
|PETKM
|4,92
|964.331.760
|% 1,44
|
|HALKB
|5,48
|916.389.740
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,07
|1.167.651.492
|% 1,97
|
|ODAS
|4,07
|1.105.010.806
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,11
|724.710.566
|% 1,63
|
|ALBRK
|1,93
|403.027.004
|% 3,76
|
|PETKM
|4,92
|964.331.760
|% 1,44
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8470
|7,8534
|% 0,03
|
|Euro
|9,5256
|9,5354
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,4800
|10,5325
|% 0,44
|
|Frank
|8,8201
|8,8733
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0856
|2,0961
|% -0,06
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|17,30
|
|Altın Gr.
|465
|466
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|13,00
|
|Tam
|3.069
|3.147
|12,13
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|5,87
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,10
|
|B. Petrol
|50,50
|50,50
|0,21
|
Seans Raporu
15:53
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-
16:05XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 21, 319.00 milyon TL de
-
16:04KONYA
Yüzde 6.50 oranında artışla 1, 109.80 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 725 adet işlem
-
16:03BRMEN
Yüzde 9.49 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 705 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, HALKB, EKGYO
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 26 artarak (% 0.26 ) 1, 255