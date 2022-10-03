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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2022 20:17
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy Mahallesi 717 ada 42 ve 43 parseller bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hisselerin satışına yönelik ihaleler 07.09.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda gerçekleştirilmiştir. Muhammen bedelleri 717 ada, 42 parsel için 737.850 TL, 717 ada, 43 parsel için 3.283.500 TL olarak belirlenen taşınmazların satış ihalesi şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. İhale sonucunda şirketimiz 717 ada, 42 parsel 810.000 TL, 717 ada, 43 parsel 3.610.000 TL bedel ile satın almayı hak kazanmıştır. Şirketimiz, söz konusu gayrimenkuller için Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ‘ye 24.08.2022 tarih, 22-160 sayılı değerleme raporu hazırlatmıştır. Yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen şirketimiz söz konusu taşınmazlardaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi hisselerinin tapu devrini bugün itibari ile gerçekleştirmiştir.
Şirketimizin 05.04.2022 tarih, 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararının içeriği "İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy mahallesinde yer alan 815,09 m2 büyüklüğündeki 717 ada, 42 ve 43 no'lu "Arsa" vasıflı parseller üzerinde "Konut" alanlarından oluşacak projenin geliştirilmesi amacıyla, arsa malikleri ile "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmasına, arsa payını devretmek isteyen maliklerin hisselerinin satın alınması hususunda Genel Müdürlük makamının yetkilendirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir." şeklindedir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066867


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ESCOM 23,32 45.790.266 % 10,00  
AYES 39,60 2.707.924 % 10,00  
BARMA 49,98 113.453.296 % 9,99  
THYAO 77,65 6.898.571.482 % 9,99  
TUPRS 318,50 2.283.884.206 % 9,98  
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Altın Gr. 1.007 1.008 19,36  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.746 6.827 95,00  
Yarım 3.282 3.335 44,00  
Çeyrek 1.646 1.667 21,00  
Gümüş.Ons 20,59 20,62 1,57  
Gümüş Gr. 12,22 12,23 0,90  
B. Petrol 88,29 88,29 3,15  
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