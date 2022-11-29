***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2022 21:03
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Albayrak, bugün şirketimize Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifa ettiğini tebliğ etmiştir. İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir Bağımısız Yönetim Kurulu Üyesi atanacak ve ilk genel kurulda mevzuata uygun olarak yeni üye seçimi yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082991
BIST
18:054.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 39,25
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.988
En Düşük
4.817
18:0518,6440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
18:0519,2519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0065
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2391
18:051.048,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.048,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|6,38
|187.501.896
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|98.608.132
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.698.279
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,62
|110.400.516
|% 10,00
|
|SODSN
|35,22
|1.928.243
|% 9,99
|
|PRDGS
|15,66
|111.060.106
|% -10,00
|
|ISATR
|325.800,00
|325.800
|% -10,00
|
|EDIP
|8,34
|109.388.749
|% -9,94
|
|SEGYO
|3,17
|356.161.449
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,63
|74.128.202
|% -8,81
|
|THYAO
|120,50
|12.505.041.823
|% 4,69
|
|SISE
|38,78
|7.768.701.925
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,71
|1.046.833.261
|% -0,73
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,29
|3.273.771.550
|% -0,39
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6321
|18,6426
|% 0,09
|
|Euro
|19,2315
|19,2539
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,1964
|22,3077
|% 0,04
|
|Frank
|19,4609
|19,5781
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|9,52
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.099
|5,00
|
|Tam
|7.007
|7.073
|37,00
|
|Yarım
|3.398
|3.458
|18,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.729
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,26
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,20
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SUNTK
Yüzde 5.08 oranında artışla 58.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 062 adet işlem
-
17:58ENSRI
Yüzde 7.73 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 137 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 7.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 649 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 101, 483.00 milyon TL de
-
17:56LKMNH
Yüzde 8.01 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 276 adet işlem