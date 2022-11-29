***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Albayrak, bugün şirketimize Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifa ettiğini tebliğ etmiştir. İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir Bağımısız Yönetim Kurulu Üyesi atanacak ve ilk genel kurulda mevzuata uygun olarak yeni üye seçimi yapılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082991BIST