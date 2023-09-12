***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2023 12:44
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri,
09.12.2023 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Şahin'in istifasının kabulüne, yerine seçilecek Yönetim Kurulu üyesi ataması için bilahare karar verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194122
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