***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hissedarı olduğu İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy mahallesinde yer alan 717 ada 65 parsel numaralı 815,09 metrekare büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazla ilgili olarak Araz Havacılık Petrokimya ve Demir Çelik Ticaret LTD. ŞTİ. ile ‘Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi' imzalanmıştır. Sözleşmeye göre yüklenici firma tarafından inşa edilecek olan 34 adet konut nitelikli bağımsız bölümden şirketimiz arsa sahibi olarak 6 adet pay alacaktır.Saygılarımızla,Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218537BIST