***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2023 19:52
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hissedarı olduğu İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy mahallesinde yer alan 717 ada 65 parsel numaralı 815,09 metrekare büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazla ilgili olarak Araz Havacılık Petrokimya ve Demir Çelik Ticaret LTD. ŞTİ. ile ‘Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi' imzalanmıştır. Sözleşmeye göre yüklenici firma tarafından inşa edilecek olan 34 adet konut nitelikli bağımsız bölümden şirketimiz arsa sahibi olarak 6 adet pay alacaktır.
Saygılarımızla,
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218537
BIST
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18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 114,81
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.813
18:0528,6626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0163
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
18:0531,1797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0562
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2972
En Düşük
31,0707
18:051.825,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 19,22
|Açılış
|: 1.825,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.832,54
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6487
|28,6728
|% -0,02
|
|Euro
|31,1432
|31,1745
|% 0,16
|
|Sterlin
|35,4809
|35,6589
|% 0,01
|
|Frank
|32,1263
|32,3198
|% -0,07
|
|Riyal
|7,6190
|7,6573
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,76
|23,79
|% 0,66
|
|Platin
|897,13
|898,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,07
|1.042,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,51
|77,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,50
|1.981,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHLGM
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 147, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 127, 48 artarak (% 1.58 ) 8, 209
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLAS, REEDR
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MIATK, AVHOL
-
17:58XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 69, 463.00 milyon TL de