***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.08.2023 19:54
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında pay sahibi Gülşah Yiğidoğlu'nun Şirketimize gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188420
BIST
'
18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,35
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
18:0527,2471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1050
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
18:0529,5571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0430
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
18:051.659,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.659,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|150,70
|96.323.792
|% 10,00
|
|PLTUR
|16,72
|280.208.130
|% 10,00
|
|KUYAS
|47,52
|205.318.944
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.065.796
|% 10,00
|
|EGPRO
|160,60
|159.201.790
|% 10,00
|
|INGRM
|861,10
|20.220.350
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|16.913.993
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,47
|15.642.466
|% -9,96
|
|HKTM
|73,75
|342.192.469
|% -9,95
|
|GSDDE
|9,25
|188.526.808
|% -9,93
|
|TUPRS
|139,00
|13.738.910.168
|% -0,50
|
|THYAO
|254,90
|12.206.465.454
|% -1,58
|
|EREGL
|44,58
|7.958.220.256
|% -0,93
|
|TCELL
|58,75
|6.688.912.716
|% 3,34
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|YKBNK
|15,46
|5.523.268.581
|% -3,44
|
|ZOREN
|4,98
|1.653.902.391
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,90
|2.659.732.555
|% -1,44
|
|SKBNK
|3,95
|1.186.042.641
|% -2,23
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2100
|27,2222
|% 0,30
|
|Euro
|29,5361
|29,5884
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,5521
|34,7254
|% 0,09
|
|Frank
|30,7890
|30,9745
|% 0,05
|
|Riyal
|7,2305
|7,2668
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|2,54
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.660
|5,92
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.206
|11.317
|71,00
|
|Yarım
|5.620
|5.685
|36,00
|
|Çeyrek
|2.801
|2.842
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,47
|20,50
|0,14
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 621 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 219 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem