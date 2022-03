***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)OSAMA YAHYA O FELALI 10125000 TRY 33,75ARWA SALEH M MANGOUSH 7125000 TRY 23,75HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR 1588168 TRY 5,29HAŞMET ASLAN 390000 TRY 1,30http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013462BIST