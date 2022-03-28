***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.03.2022 17:30
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OSAMA YAHYA O FELALI 10125000 TRY 33,75
ARWA SALEH M MANGOUSH 7125000 TRY 23,75
HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR 1588168 TRY 5,29
HAŞMET ASLAN 390000 TRY 1,30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013462
BIST
17:262.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,12
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
17:2614,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0096
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
17:2616,3005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
17:26924,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -9,81
|Açılış
|: 923,99
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:24
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|842.474
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.860.150
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.205.094
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|200.399.327
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|71.392.115
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|TTRAK
|237,10
|228.549.824
|% -4,59
|
|THYAO
|28,96
|3.626.822.712
|% 2,84
|
|SASA
|60,50
|2.135.448.679
|% 0,83
|
|KARSN
|5,19
|1.283.938.804
|% 4,85
|
|EREGL
|32,82
|1.150.142.892
|% -1,14
|
|KRDMD
|15,24
|1.142.529.126
|% -0,39
|
|ODAS
|1,80
|811.356.826
|% 7,14
|
|KARSN
|5,19
|1.283.938.804
|% 4,85
|
|EKGYO
|2,35
|559.582.684
|% 3,07
|
|THYAO
|28,96
|3.626.822.712
|% 2,84
|
|YKBNK
|3,90
|455.893.355
|% 0,00
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8332
|14,8379
|% 0,05
|
|Euro
|16,2802
|16,2953
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,3441
|19,4411
|% -0,75
|
|Frank
|15,7861
|15,8812
|% -0,55
|
|Riyal
|3,9432
|3,9630
|% 0,04
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-19,80
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-7,14
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,19
|
|B. Petrol
|110
|110
|-7,34
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TOASO, TCELL
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 53 kaybederek (% -0.28 ) 1, 952
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, ULUSE, GZNMI, KENT, FRIGO
-
17:39
VKGYO, SERVE, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:39
OTKAR, ISKUR, KSTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında