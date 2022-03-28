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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.03.2022 17:30
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OSAMA YAHYA O FELALI 10125000 TRY 33,75
ARWA SALEH M MANGOUSH 7125000 TRY 23,75
HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR 1588168 TRY 5,29
HAŞMET ASLAN 390000 TRY 1,30




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013462


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BIST En Aktif Hisseler17:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 213,00 2.022.181 % 9,96  
ULUSE 85,15 842.474 % 9,94  
FRIGO 3,33 16.860.150 % 9,90  
SERVE 18,21 710.481 % 9,90  
MERKO 3,80 16.205.094 % 9,83  
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17:24 Alış Satış %  
Dolar 14,8332 14,8379 % 0,05  
Euro 16,2802 16,2953 % 0,00  
Sterlin 19,3441 19,4411 % -0,75  
Frank 15,7861 15,8812 % -0,55  
Riyal 3,9432 3,9630 % 0,04  
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17:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.939 -19,80  
Altın Gr. 927 927 -7,14  
Cumhuriyet 6.114 6.206 -74,00  
Tam 6.086 6.238 -73,38  
Yarım 2.942 3.017 -35,50  
Çeyrek 1.475 1.509 -17,74  
Gümüş.Ons 25,07 25,09 -0,45  
Gümüş Gr. 11,99 12,00 -0,19  
B. Petrol 110 110 -7,34  
Seans Raporu 17:24
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