***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.07.2022 14:50
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMID ABDULLAH HUSSEIN ALAHMAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.11.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 5.56 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
ORHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.11.2017 İcrada Görevli Değil - Alkom Bilgisayar Eğitim Fidancılık Ltd. Şti.?de Şirket Ortaklığı,Engy Biyoteknoloji Çevre ve Enerji Ltd. Şti.?inde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı veDenetimden Sorumlu Komite Üyesi
MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.05.2019 İcrada Görevli Değil - LFB Teknoloji Danışmanlık AŞ-Şirket Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimten Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA KHALIL MUSTAFA ALJALLAD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.10.2020 İcrada Görevli Değil - - 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
SALİH AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.10.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
ZELİHA ÖZENÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 30.05.2022 İcrada Görevli Değil Muhasebe Sorumlusu - 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045828
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
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|Önceki Kapanış
|: 2.382
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2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 17,4900
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|Önceki Kapanış
|: 17,5200
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17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
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|Açılış
|: 17,7600
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|Önceki Kapanış
|: 17,6500
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17,8209
En Düşük
17,4486
18:05958,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,45
|Açılış
|: 958,32
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|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4429
|17,4446
|% 0,26
|
|Euro
|17,6906
|17,7380
|% 1,06
|
|Sterlin
|20,7833
|20,8875
|% 0,98
|
|Frank
|17,7793
|17,8864
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6329
|4,6562
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-0,46
|
|Altın Gr.
|957
|957
|1,43
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.491
|6.615
|-89,00
|
|Yarım
|3.153
|3.229
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.614
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,50
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem