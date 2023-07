***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)GÜLŞAH YİĞİDOĞLU 12891051 TRY 18,6827ARWA SALEH M MANGOUSH 8326000 TRY 12,07ALAEDDİN ŞENGÜLER 15.313.786,40 TRY 22,19Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 6900000 TRY 10 YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 62100000 TRY 90 OY HAKKI AÇISINDAN BİR İMTİYAZ BULUNMAMAKTADIR İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALAEDDİN ŞENGÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.11.2022 İcrada Görevli Yoktur TDS Gayrimenkul Danışmanlık ve Tic.Ltd.Şti. kurucu ve sahibi Evet 22.19 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.05.2019 İcrada Görevli Değil - LFB Teknoloji Danışmanlık AŞ-Şirket Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimten Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMUSTAFA KHALIL MUSTAFA ALJALLAD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.10.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ZELİHA ÖZENÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 30.05.2022 İcrada Görevli Değil Muhasebe Sorumlusu - 0 - Bağımsız Üye Değil - DeğerlendirilmediAHMET ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.02.2023 İcrada Görevli Değil Mali Müşavir SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR Evet 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiGÜLŞAH YİĞİDOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.02.2023 İcrada Görevli Değil - Mevc Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti Yönetici Evet 18.6827 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164980BIST